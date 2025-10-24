(video) Fútbol: Desbordó el arroyito y se inundó la cancha de Agrario

24 octubre, 2025 0

Como sucedió a principios del año, la cancha de Agrario en De La Garma fue una de las más afectadas por las fuertes tormentas de los últimos días.

Tras la lluvia caída, el agua provocó el desborde del arroyito que se encuentra en las cercanías del estadio e hizo que ingrese primero a los sectores del ingreso para luego inundar el campo de juego.

Nuevamente, la fuerza de las tormentas vuelve a afectar a otro de los clubes de la Liga Regional Tresarroyense.

