(videos) Inauguró AURA Eventos, un nuevo espacio en Gonzales Chaves

21 marzo, 2026 164

Este viernes, en Adolfo Gonzales Chaves quedó inaugurado el local de AURA Eventos , con un gran show y fiesta que contó con la presencia estelar de The La Planta, la banda que hizo mover a todos quienes compartieron la noche especial, que se extendió hasta las primeras horas del sábado, y contó con la musicalización del DJ tresarroyense Cristian Cuello.

El lugar cuenta con una excelente ambientación, para pasar gratos momentos y disfrutarlos, y está ubicado en pleno centro, calle Juan Elicagaray 230, a metros de la plaza 25 de Mayo.

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