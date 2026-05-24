(video) Kicillof y una fuerte advertencia por la eliminación de la Zona Fría

24 mayo, 2026 14

En el marco de una visita institucional a la localidad de Tornquist, este sábado, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó una fuerte advertencia sobre el impacto que tendrá la quita del beneficio de “Zona Fría” en el territorio bonaerense.El mandatario provincial eligió el sudoeste de la provincia para visibilizar las bajas temperaturas que azotan a la región y cuestionar con dureza las políticas energéticas y de quita de subsidios que impulsa el Gobierno Nacional.

Parado en pleno paisaje rural y visiblemente abrigado, el gobernador utilizó las condiciones climáticas del lugar como un argumento irrefutable frente a las decisiones administrativas tomadas en la Ciudad de Buenos Aires.

El registro audiovisual, difundido a través de sus canales oficiales, buscó poner en relieve la distancia entre los calefaccionados despachos y la realidad climática de los municipios del interior.

El frío como dato estadístico

Desde el inicio de su mensaje, Kicillof buscó contextualizar geográficamente la vigencia del beneficio que se busca derogar: “Bueno, son las 9 de la mañana. Estamos en Tornquist, provincia de Buenos Aires, y está haciendo cuatro grados, fin de mayo. Y así en buena parte del territorio, y así marcan las estadísticas”. Con esta premisa, el jefe de Estado bonaerense contrapuso los datos meteorológicos locales a los argumentos técnicos del recorte.

Para el gobernador, la geografía y el clima de la provincia no pueden ser ignorados por decretos o reformas estructurales. “La verdad que estamos ante una situación muy complicada porque el gobierno de Milei quiere quitar la zona fría de la provincia de Buenos Aires y de todo el país a más de 3 millones de hogares”, denunció, al tiempo que remarcó el alcance federal de la medida que desprotege a usuarios residenciales de diversas provincias.

Tarifazo y endeudamiento familiar

El mandatario le puso números concretos a la preocupación de su administración, detallando la cantidad de ciudadanos afectados dentro del mapa bonaerense. “Una tarifa especial que está vinculada, justamente, a las condiciones climáticas. En la provincia son 1.300.000, aproximadamente, de hogares, o sea que estamos hablando de 5 millones de personas”, puntualizó Kicillof, dimensionando la escala social de la quita del subsidio al gas natural.

De consolidarse el nuevo esquema tarifario, el panorama económico para las familias de la provincia se tornará crítico, según la perspectiva del Ejecutivo provincial. “La verdad que va a haber, si esto se aprueba ahora en el Senado, un aumento tarifario que alcanza a veces al 100%”, alertó el gobernador.

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