La Compañía de payasos “Había Una Vez” festeja sus 10 años en un evento solidario

30 marzo, 2025 33

La compañía de Payasos “Había una Vez” que se formó el 2 de abril del 2015, celebrará sus 10 años, el miércoles próximo a las 16:00 en instalaciones de la Biblioteca Sarmiento.

Será con un evento solidario, con entrada gratuita. Se solicita colaboración con gasas, pañales, algodón y elementos que sirvan para asistir a los hospitales bahienses Penna, Municipal e Italiano, en próximas visitas mensuales a esos establecimientos.

Para dar más detalles, Gerardo Christensen uno de los Detonados charló con LU 24 e hizo historia sobre los inicios de la Compañía, explicando que “con los Detonados cumplíamos siempre presentaciones con fines solidarios y ante tantos requerimientos, con el tiempo se me ocurrió formar una escuela de payasos, para abarcar más instituciones a la vez; se lo conté a mi compañero Juan Fernández y me dijo que me acompañaba, que yo organizara la propuesta. Luego, me comuniqué con la Biblioteca Sarmiento les expliqué mi idea de hacer un Taller de Payasos, ellos aceptaron desde ese día iniciamos con las clases, fue un 2 de abril, feriado”, aseguró.

“En estos 10 años tuve la posibilidad de trabajar con excelentes compañeros entre ellos están: Antonella y Micaela Galván, Sofia Urrutia y Cintia Daddario; tengo matrimonios donde primero empezaba ella y con el tiempo se sumaban los hombres”, destacó.

“Desde nuestros inicios, visitamos los hospitales de la mano del “Club de los Peladitos”, una organización para niños y familias con tratamientos oncológicos, viajamos a Buenos Aires y allí recorrimos el hospital Argerich, Español y Gutiérrez, entre otros” y después, ese viaje nos dio la posibilidad de comunicarnos con el hospital Pirovano y comenzamos a hacer las payaguardias en Tres Arroyos, una vez por semana llevamos libritos, lápices, globos y regalitos en la sala de Pediatría, guardia pediátrica y en algunas ocasiones clínica”, dijo.

“Debido a las visitas hospitalarias en nuestra ciudad, desde el año 2019 viajamos a Bahía Blanca una vez por mes para recorrer los Hospitales Penna, Municipal e Italiano, donde realizamos un espectáculo por el festejo de los cumpleaños del mes, junto al “Club de los Peladitos”, concluyó.

