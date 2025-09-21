(video) La historia de Yamó en el recuerdo de “Rolo” Taboada

En una entrevista brindada al Streaming Radio del Volga de Coronel Suárez, “Rolo” Taboada recordó la historia del boliche Yamó, un espacio que formó parte de la vida nocturna local durante varios años, con sucursales en distintos puntos de la provincia.

El de Coronel Suárez fue el último en cerrar, pero la cadena de Yamó se extendía a Azul, Necochea, Tandil, Olavarría y Tres Arroyos.

En la charla repasó cómo surgió, quiénes lo impulsaron y las características que lo hicieron reconocido en toda la región.

