(video) La Rural, como nunca. Finaliza este domingo

La Rural, como nunca. Finaliza este domingo

13 septiembre, 2025

El público de Tres Arroyos y la zona dio un total apoyo a la edición 168 de la Exposición de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, acompañando las distintas propuestas que hubo este sábado en la pista, visitando los distintos stand de expositores y emprendedores y participando de los espectáculos artísticos.

La jornada de cierre, este domingo, presenta el siguiente cronograma:

10.00 hs. Apertura muestra.

11.00 hs Inauguración acto oficial. Salones Los mellizos: Orquesta del Conservatorio Provincial de música. Discursos oficiales. Entrega de premios a los stands y reconocimiento del Círculo de Veterinarios.

13.00 hs. Almuerzo oficial a cargo del Rotary Club a beneficio de la ONG. “Un mundo divertido con vos”

14.00hs.Actividades Centro Tradicionalista: Ensillada, muestra emprendedor.

Bailes criollos-Homenaje al caballo El Zorro y homenaje al Sr. Pasarotti y a la Mujer de Campo.

17:00 hs. Espectáculos artísticos y sorteos con cupones gratuitos cuyos premios los acercaron los auspiciantes, con la actuación de Juego de Damas, Juan Huici y

Fausto López Bastián.

22:00 hs. Cierre de la muestra.

