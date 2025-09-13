(video) La Rural, como nunca. Finaliza este domingo
El público de Tres Arroyos y la zona dio un total apoyo a la edición 168 de la Exposición de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, acompañando las distintas propuestas que hubo este sábado en la pista, visitando los distintos stand de expositores y emprendedores y participando de los espectáculos artísticos.
La jornada de cierre, este domingo, presenta el siguiente cronograma:
10.00 hs. Apertura muestra.
11.00 hs Inauguración acto oficial. Salones Los mellizos: Orquesta del Conservatorio Provincial de música. Discursos oficiales. Entrega de premios a los stands y reconocimiento del Círculo de Veterinarios.
13.00 hs. Almuerzo oficial a cargo del Rotary Club a beneficio de la ONG. “Un mundo divertido con vos”
14.00hs.Actividades Centro Tradicionalista: Ensillada, muestra emprendedor.
Bailes criollos-Homenaje al caballo El Zorro y homenaje al Sr. Pasarotti y a la Mujer de Campo.
17:00 hs. Espectáculos artísticos y sorteos con cupones gratuitos cuyos premios los acercaron los auspiciantes, con la actuación de Juego de Damas, Juan Huici y
Fausto López Bastián.
22:00 hs. Cierre de la muestra.