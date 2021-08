Video: Lucas Oviedo protagonizó una conmovedora batalla junto a Francisco Benítez en La Voz Argentina

“Una increíble y emocionante batalla se vivió en La Voz Argentina gracias a Francisco y Lucas del Team Soledad”, destacaron en la cuenta oficial de Instagram del programa que conduce Marley y se emite por Telefe. “Ellos interpretaron una canción muy emocionante y dejaron en evidencia cuánto tienen para dar con su voz”, agregaron. Finalmente, Soledad Pastorutti eligió a Francisco.

El bombero voluntario de Reta Lucas Oviedo, quien trabaja en la delegación Municipal de Copetonas, verdaderamente se lució en la presentación.

Asimismo, de La Voz resaltaron la “fuerza y dulzura” y señalaron que “juntos movilizaron a todos los coaches y no pudieron ocultar sus lágrimas de emoción”.

Mau y Ricky definieron la interpretación de la canción “Sin principio ni final”, de Abel Pintos, como “espectacular, una belleza de batalla”, mientras que Lali Espósito hizo hincapié en que ambos lograron “conmover” y también expresó que el dúo “fue increíble”. En tanto, Ricardo Montaner aseguró que “nosotros acabamos de vivir posiblemente el momento más sublime hasta ahora en el programa” y La Sole dijo: “me dan mucho orgullo y me dio mucho placer lo que hicieron. Creo que los dos tuvieron en cuenta lo que hablamos en el ensayo sobre pensar en la gente que amamos de verdad y extrañamos. Gracias por este momento. Te pido perdón Lucas pero Francisco me puede, se queda en el Team Sole”.

