(Video) Micaela García, la tresarroyense que conquistó TikTok con su autenticidad

Micaela García, la tresarroyense que conquistó TikTok con su autenticidad

En tiempos donde las redes sociales se convierten en una ventana al mundo, una joven de Tres Arroyos encontró en TikTok una oportunidad que le cambió la vida. En apenas tres meses, pasó de tener 2.000 seguidores a superar los 106.000, convirtiéndose en una de las creadoras de contenido más seguidas de la ciudad y para ello LU 24, conversó con Micaela García.

“Empecé en junio, con un poco de vergüenza, mostrando mi rutina, recetas y todo lo que me gusta de la cocina. Amo cocinar, y de a poco fui sumando más videos de mi día a día, como cambios de look y charlas con la gente. Nunca imaginé que iba a crecer tan rápido”, relató a LU 24.

Su salto a la popularidad fue vertiginoso: cada mañana, al despertarse, encontraba miles de nuevos seguidores. “Había días que sumaba 10.000 o 20.000 de golpe. Eso me motivó a crear más contenido”, contó. Su estilo es simple pero efectivo: mostrar su vida tal cual es, sin guiones ni personajes. “Lo que está en TikTok soy yo”, aseguró.

El impacto en su vida fue inmediato. Tras quedarse sin trabajo, Micaela inició un emprendimiento de ropa llamado Mimi Indumentaria, que creció gracias a la difusión en redes. Además, ya concretó cinco canjes con comercios locales y recientemente recibió su primer envío desde Buenos Aires: un set de electrodomésticos vinculados a la cocina.

Uno de sus videos más virales, con más de 1,1 millones de visualizaciones, muestra una escena cotidiana en la que simula mirar Netflix luego de dejar a sus hijos en la escuela. “Es todo muy loco, pero hermoso. Me escriben personas de todos lados, no solo de Tres Arroyos, y eso me llena de energía para seguir”, afirmó.

La familia es su principal sostén y también participan en algunos de sus videos, incluidos sus hijos. “Ellos se suman a algunos bailes y lo disfrutan mucho”, dijo.

Mica celebra cada logro y así lo hizo cuando alcanzó los 100.000 seguidores, con una torta, globos y una foto en el Parque Cabañas. “Prometí que lo iba a festejar, y lo cumplí”, recordó.

Su proyección es clara: seguir creando contenido auténtico, mezclando humor, cocina, rutinas y momentos familiares, para que “la gente se divierta, se identifique y pase un buen rato”.

Para seguirla: en TikTok @micaelagarcia51, en Instagram @Miqaa_dana, y su emprendimiento Mimi Indumentaria

