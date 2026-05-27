(video) Mito o realidad: el significado de las zapatillas colgadas de los cables

27 mayo, 2026 93

En varios puntos de la ciudad, especialmente en los barrios, aparecen zapatillas colgadas de los cables.

En las últimas horas aparecieron en la zona céntrica, en Avda Belgrano y Passo.

En una línea bastante alta, lo que pone de manifestó la habilidad de quienes las arrojaron.

Pero qué sgnifica?

En los buscadores de Inteligencia artificial aparecen estas respuestas:

EL SIGNIFICADO

Las zapatillas colgadas en los cables, conocidas mundialmente como “shoefiti”, son un fenómeno urbano que tiene diferentes significados dependiendo del contexto local y la cultura.

Si bien los motivos varían, los más comunes son:

Zonas de drogas y pandillas: En muchas ciudades, se utilizan para marcar el territorio de bandas criminales o para señalar los puntos donde se comercializan sustancias ilegales.

Homenajes o muertes: Hacen alusión a la frase popular “colgar los tenis”, funcionando como un memorial para recordar a alguien que falleció en ese lugar para que su espíritu “esté más cerca del cielo”.

Hacen alusión a la frase popular “colgar los tenis”, funcionando como un memorial para recordar a alguien que falleció en ese lugar para que su espíritu “esté más cerca del cielo”. Códigos de delincuentes:

En algunos barrios, los ladrones las usan para advertir que una zona es peligrosa o marcar una vivienda que ha sido seleccionada para un robo.

Hitos de vida o rituales: Tradicionalmente se han usado para celebrar el fin del servicio militar obligatorio, como símbolo de buena suerte tras un matrimonio, o simplemente como una broma o novatada entre amigos.

Tradicionalmente se han usado para celebrar el fin del servicio militar obligatorio, como símbolo de buena suerte tras un matrimonio, o simplemente como una broma o novatada entre amigos. Arte urbano:Ciertos grupos de artistas callejeros utilizan esta práctica como una forma de expresión o intervención en el espacio público.

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