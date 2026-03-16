(video) Monte Hermoso: Jornada de Compactación vehicular
Desde el Municipio de Monte Hermoso, llevan adelante una importante jornada de compactación de vehículos en su depósito Municipal.
Se procesaron 10 autos y 6 motovehículos que se encontraban en desuso, contó el secretario de Seguridad Ciudadana, Fernando Vera.
Dicha tarea es sumamente importante para reducir la contaminación ambiental por fluidos y óxido, elimina focos de reproducción de roedores y libera espacio y mejora la higiene del predio municipal.
Transformamos la chatarra en gestión para cuidar el medioambiente.