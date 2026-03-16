(video) Monte Hermoso: Jornada de Compactación vehicular

16 marzo, 2026 14

Desde el Municipio de Monte Hermoso, llevan adelante una importante jornada de compactación de vehículos en su depósito Municipal.

Se procesaron 10 autos y 6 motovehículos que se encontraban en desuso, contó el secretario de Seguridad Ciudadana, Fernando Vera.

Dicha tarea es sumamente importante para reducir la contaminación ambiental por fluidos y óxido, elimina focos de reproducción de roedores y libera espacio y mejora la higiene del predio municipal.

​Transformamos la chatarra en gestión para cuidar el medioambiente.

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