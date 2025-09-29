(video)Reinauguraron la ampliación de obras en Ceres Tolvas

En horas de la tarde de este lunes se llevó a cabo en sus instalaciones la firma Ceres Tolvas la reinauguración de sus nuevas dependencias de venta y administración de la línea de maquinarias John Deere agronomía y cereales, con una estructura de más de 3000 metros cuadrados y además se desarrolló la Feria de repuestos, evento que anualmente realiza la firma en sus distintas sucursales.

Estuvieron presente directivos de John Deere Argentina de la empresa Ceres Tolvas, autoridades municipales y productores de la región que son clientes desde la apertura de la firma en nuestra ciudad en el año 2006.

En la inauguración hablaron el gerente General de Ceres Tolvas, Leonardo Duringer y Fernando Correa gerente de Unidad de negocios y Maquinarias.

Posteriormente se realizó el corte de cinta y se invitó a los asistentes, a visitar la Feria del repuesto original donde se presentaron videos y se evacuaron consultas.

