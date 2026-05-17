(video)San Mayol festeja con espectáculos, cantina y paseo de artesanos

17 mayo, 2026 331

La localidad de San Mayol conculirá este domingo con un amplio cronograma de festejos en honor al Santo, que comenzaron el sábado con una cabalgata en procesión que partió desde Tres Arroyos y arribó pasadas las 18:00.

Para este domingo, se invita a la comunidad tresarroyense a compartir un amplio cronograma que iniciarán a las 10 de la mañana con la Misa y la procesión tradicional.

Además del gran paseo de artesanos, el Museo Histórico ofrecerá una muestra fotográfica especial sobre San Mayol y La Peña – paseos con historia coordinará una visita guiada por la localidad a partir de las 14:00 horas.

La propuesta artística de este año será histórica y abarcará toda la tarde del domingo con los shows de CyL Música, Agustín Torraca, Patova, Alma Di Paolo, Volátil, Ignacio Rodríguez, Agrupación La Vaca, Julio César Scarabotti, Los Cinco Vastos, La Masterbanda y El Arrolleño. La presentación central estará a cargo de Los Juárez, un reconocido grupo folclórico con veinte años de trayectoria nacional.

Además, por primera vez el evento sumará un espacio de salud y concientización junto a la ONG Tres Arroyos Dona Médula y el equipo de Salud Comunitaria, que realizará prevención contra el dengue y controles por el Día Mundial de la Hipertensión.

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