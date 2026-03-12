(video) Se hacen pasar por el IPS para estafar a los abuelos

Delincuentes realizan maniobras telefónicas contactando a beneficiarios del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, a quienes convocan previamente a través de las redes sociales invocando al organismo, con el argumento que obtendrán un beneficio del cien por ciento de descuento en los medicamentos.

Se presentan identificados con una copia exacta del logo del Instituto, lo que los hace creíbles para las personas mayores, que van dando los datos que les solicitan, incluso les piden que tengan sus remedios a mano mientras les hablan constantemente, para confundirlos aún más.

El tema es cuando piden pasar a las cuentas bancarias donde perciben sus haberes, momento en el que terminan quedándose con el dinero depositado en ellas, vaciándolas.

En LU 24, una abuela, que supo evadir la estafa luego de algunos minutos de conversación con los malvivientes, llegó a nuestra emisora “para advertir de la situación, ya que creo que muchos caerán en la trampa”.

Mencionó que incluso le hicieron anotar una serie de códigos de los medicamentos que usualmente utiliza y luego la invitaron a ir a la Cuenta DNI de Banco Provincia, seguramente para concretar la maniobra, a lo que respondió que no la manejaba, y entonces intentaron operar a través del home banking, ya que sabían que la señora tenía una cuenta donde cobraba su pensión, recibiendo la misma respuesta:

“Me tuvieron varios minutos, pero cuando dije que yo no manejaba el home banking me cortaron, ahí me avivé”, dijo, reiterando la advertencia para evitar que más personas caigan en el fraude.

