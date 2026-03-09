(video) Se realizó el acto de reconocimiento a las Mujeres Destacadas

9 marzo, 2026 302

Este lunes, desde las 19:00, en el Salón Blanco del Concejo Deliberante, se desarrolló el acto de reconocimiento a las “Mujeres Destacadas 2026”.

En esta ocasión, fueron galardonadas: Norma Martínez de Abad, Noelia Fernández, Delfina Hernández, Ana Jensen, Karina Sierra y Delia Tolosa.

La distinción, otorgada año a año en el marco del Día Internacional de la Mujer, destaca mujeres por su compromiso, su trabajo y su aporte al desarrollo social, cultural, educativo y comunitario de Tres Arroyos.

Hicieron entrega de los reconocimientos el Intendente Pablo Garate y la Presidenta de la Comisión de Familia, María Saavedra; La Presidenta del Concejo Deliberante Mara Redivo y el Secretario Marcelo León; Las concejalas Patricia Zurita, Cecilia del Águila, Vanesa Piacquadío, Noelia García y los concejales Martín Rodríguez Blanco y Patricio Roché.

Los motivos que destacaron para cada mujer fueron:

Norma Martínez de Abad “adoptó Claromecó como si fuese su tierra natal y ha sabido tener un rol importante en las actividades de la cultura, el teatro, manualidades, cocina, educación, salud y turismo. Casada con el Dr. Juan Abad, crio a sus cinco hijos con mucho amor y dedicación, y acompañó a su marido en su trabajo diario, muchas veces teniendo que hacer tareas de enfermera, camillera o chofer para llevar pacientes a Tres Arroyos, sin descuidar sus roles de esposa, madre y secretaria”.

Noelia Sol Fernández “en el contexto crítico de la pandemia, asumió un rol activo dentro de la empresa familiar del sector metalúrgico, donde hoy ejerce la gerencia. Comprendiendo la brecha existente entre la demanda laboral y la falta de formación técnica, impulsó y diseñó el curso gratuito Introducción a la Metalmecánica. ha consolidado un modelo de liderazgo joven, femenino e innovador en un ámbito históricamente masculinizado, promoviendo no solo eficiencia productiva sino también responsabilidad social”.

Delfina Hernández “es una joven tresarroyense cuya historia es sinónimo de esfuerzo, disciplina, resiliencia y profundo amor por el deporte. Lleva el nombre de Tres Arroyos al máximo nivel del hockey argentino. Pero su camino no estuvo exento de obstáculos. El 27 de febrero de 2024 recibió la noticia de que estaba lista para representar a la Argentina en una gira por Mendoza y Chile con la Selección Sub 16. Al día siguiente, en un amistoso de pretemporada, sufrió una grave lesión: una avulsión de peroné. Tres traumatólogos coincidieron en que no llegaría a recuperarse a tiempo. Sin embargo, Delfina no se rindió. Ese mismo día buscó una nueva consulta y, junto a su kinesiólogo y equipo de rehabilitación, comenzó un proceso intenso y exigente: entre seis y nueve horas diarias de trabajo físico, gimnasio, bicicleta, ejercicios en casa y tratamientos de magnetoterapia. Fue un mes duro, tanto física como emocionalmente. Pero a los veinte días ya estaba corriendo. Y cumplió su sueño de vestir la celeste y blanca”.

Ana Jensen “se destaca por su compromiso sostenido con la educación, la promoción de la cultura del trabajo, la formación en valores cooperativos y su impacto social a través del desarrollo de huertas escolares en el distrito de Tres Arroyos. Es Ingeniera Agrónoma y desde hace varios años se desempeña como impulsora, mentora y coordinadora del programa de huertas escolares “Sembrando Futuro”, iniciativa promovida por la Cooperativa Rural Alfa. Este proyecto educativo tiene como objetivo acercar a niños de escuelas primarias públicas al conocimiento práctico de la producción de alimentos, el cuidado del ambiente y la alimentación saludable, integrando saberes técnicos con valores sociales y comunitarios”.

Karina Sierra “es una activa trabajadora en entidades de bien público como el Club Recreativo Echegoyen de San Francisco de Bellocq. Desde siempre mantuvo una destacada actividad en la localidad junto a su compañero Alejandro Andersen, principalmente en el Club y en particular desde la Subcomisión de Pesca, siendo precursores y artífices con su familia en la organización del concurso “6 Horas de Pesca”, que llegó a su edición nro. 20, habiéndose convertido en uno de los eventos más convocantes de la región. También es de destacar que Karina se constituyó en la primera mujer en integrar la sub-comisión de pesca de la institución, como así también la comisión directiva del Club. Debe tenerse en cuenta que es un trabajo absolutamente ad honoren y con el único fin de fortalecer y hacer crecer el club y por ende la contribución a la práctica del deporte y la actividad cultural en la localidad”.

Delia Tolosa “es referente barrial de Villa Italia, una mujer profundamente comprometida con su comunidad, cuya labor trasciende cualquier rol formal y se convierte en presencia cotidiana, contención y acción concreta. Desde hace años trabaja activamente acompañando a las familias del barrio y estando especialmente atenta a las necesidades de niños, niñas y adolescentes. Uno de los pilares de su trabajo es el impulso y fortalecimiento del fútbol femenino como herramienta de inclusión, igualdad y construcción de autoestima”.

