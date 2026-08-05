(video) Siguen eligiendo Tres Arroyos para las inversiones: una manzana techada

5 agosto, 2026 3.405

Lo que en su momento fue una usina láctea, ahora ha quedado demolido, dando lugar a una tremenda inversión para que Tres Arroyos pueda ofrecer a sus vecinos y a los que quieran venir de otras ciudades cercanas, un tremendo supermercado con todos sus anexos y locales junto a la edificación núcleo para conceder a terceros, siempre afines a lo que será la explotación principal.

Lo cierto es que ya ha comenzado a edificarse una gran estructura del orden de los 10.000 metros cuadrados entre superficie cubierta y semicubierta.

El eje principal y centro de esa explotación, será un tremendo supermercado, que por el lugar de ubicación, no tiene límites en cuanto a la cantidad de espacio a cubrir.

Gran parte de la inversión es foránea, lo que da la pauta en la confianza que depositan en Tres Arroyos.

Mientras en otros lugares preocupa sobremanera el desempleo, la caída de fuentes de trabajo y el cierre de locales, parece que Tres Arroyos despliega otras esperanzas y viene la inversión.

El núcleo será un gran supermercado al que se anexará un patio de comidas y un restaurante / parrilla formal en el mismo predio.

Para conceder a terceros aparecen las variantes de entretenimientos, como peloteros, juegos infantiles, atractivos con opciones de perfil electrónico etc.

También se contemplan lugares para exposición, venta y promoción de productos temporarios especiales, como puede ser el lanzamiento de algún modelo de automóvil o motocicleta.

Las expectativas están centradas en la inversión para transformar el lugar en un centro no solo de ventas, sino atractivo para la sociedad.

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