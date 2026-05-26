(fotos-video) Una marea solidaria: así limpiaron 15 kilómetros de playa en Monte Hermoso

26 mayo, 2026 88

Más de 200 voluntarios participaron en Monte Hermoso de una jornada ecológica y solidaria para limpiar distintos sectores de la costa luego de la fuerte sudestada que afectó a la ciudad en los últimos días.



La actividad había sido convocada para el feriado del 25 de Mayo, con el objetivo de reunir a vecinos, instituciones y voluntarios para colaborar en la recuperación de playa y costanera, bajo el lema “Una comunidad unida siempre sale adelante”.

Según informó Monte Hermoso Ciudad, el operativo alcanzó un despliegue de 15 kilómetros de línea costera, con tareas de barrido y recolección en distintos puntos del frente marítimo.

Los trabajos se realizaron desde Villa Faro hasta avenida Alfonsín; desde el Complejo Americano hasta casi el límite con Pehuen Có; y en Sauce Grande, desde la bajada Aladino hasta Samborombón.

Como resultado de la intervención, se retiraron 2.920 kilos de residuos inorgánicos y otros 1.140 kilos de restos pesados, entre ellos maderas y chapas que habían sido arrastradas por el viento y el agua durante el temporal.

Desde la organización destacaron la respuesta de la comunidad montehermoseña y el valor del trabajo colectivo para recuperar uno de los principales espacios públicos de la ciudad.

La jornada dio continuidad a la convocatoria lanzada la semana pasada por el municipio, que invitaba a transformar el feriado patrio en una mañana de participación y compromiso ambiental para poner en valor la playa después de los efectos provocados por la sudestada.

“El enorme logro demuestra que cuando el cuidado de nuestro lugar nos une, no hay temporal que nos detenga”, expresaron desde Monte Hermoso Ciudad al agradecer la colaboración de quienes se sumaron a la iniciativa.

Con información de La Brújula 24.

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