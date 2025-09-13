(video) Una misteriosa bola de fuego en el cielo se vio en Bahía Blanca y la zona

13 septiembre, 2025 0

Una bola de fuego se vio la tarde-noche de este sábado en el cielo bahiense y de varias localidades cercanas, un fenómeno que varios vecinos apreciaron y que lograron captar en video la estela que dejó.

Una recopilación de las filmaciones recibidas por La Brújula 24, muestra la imagen de una bola de fuego y de humo en lo alto del cielo. La estela que dejó se amplia y fue lo que más llamó la atención de quienes pudieron apreciarla.

Volver