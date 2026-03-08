(video) UPD: Tarea conjunta de la Dirección de Juventud y la Secretaría de Seguridad

En el marco de los festejos por el Último Primer Día (UPD), la celebración típica que hacen los estudiantes próximos a egresar al comienzo del año lectivo, la Policía de la provincia de Buenos Aires dispuso un operativo especial de prevención y seguridad en la vía pública para prevenir y reducir situaciones de riesgo asociadas a estos eventos.

La orden de servicio establece la afectación del máximo de personal y recursos en todas las Superintendencias de Seguridad Regionales, con patrullajes y controles activos.

La coordinación entre distintas áreas policiales permitirá reforzar la presencia en la vía pública y atender rápidamente situaciones que requieran intervención penal. Todas las actuaciones deberán ser informadas a la sección correspondiente, consignando su relación con el operativo UPD.

En Tres Arroyos, a través de un mensaje en redes sociales, el director de Juventud Julián Tornini y el Secretario de Seguridad informan sobre los controles y el operativo de hidratación, instando a los padres “a que los acompañen en este día tan especial para ellos” y que “si no están en condiciones, no los manden al establecimiento” a la vez que difunden los números de emergencia habilitados.

