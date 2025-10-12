(video) Volvió “Tito” Lemos: ganó por nocaut técnico a Bolaños

12 octubre, 2025 36

Gustavo “Tito” Lemos demostró que está “intacto”, al decir de los periodistas especializados que transmitieron por TyC Sports la pelea que el tresarroyense “del barrio ruta 3 Sur”, le ganó por KOT al colombiano Miguel “Dinamita” Bolaños este sábado.

Lemos “destruyó” a un duro Bolaños, que aguantó 5 de los 10 rounds en la categoría superligero, pero en el sexto y luego de una andanada -otra más de las tantas que tuvo el combate- de golpes del “eléctrico”, voló la toalla sobre el ring y el juez determinó el nocaut técnico, y el fin de la pelea.

“Quiero ir a buscarlo a Hitchins”

Consultado por el periodismo sobre su actual estado físico, “Tito” se mostró conforme con haber entrenado en Mendoza durante dos meses, y preguntado sobre si volvería a las “grandes ligas” en referencia a sus peleas en Las Vegas, sin dudarlo dijo “voy a transitar por ese camino y a Hitchins quiero ir a buscarlo”, en referencia a la pelea que perdió por nocaut tecnico en abril del 2024.

Volver