(video) Volvió “Tito” Lemos: ganó por nocaut técnico a Bolaños
Gustavo “Tito” Lemos demostró que está “intacto”, al decir de los periodistas especializados que transmitieron por TyC Sports la pelea que el tresarroyense “del barrio ruta 3 Sur”, le ganó por KOT al colombiano Miguel “Dinamita” Bolaños este sábado.
Lemos “destruyó” a un duro Bolaños, que aguantó 5 de los 10 rounds en la categoría superligero, pero en el sexto y luego de una andanada -otra más de las tantas que tuvo el combate- de golpes del “eléctrico”, voló la toalla sobre el ring y el juez determinó el nocaut técnico, y el fin de la pelea.
“Quiero ir a buscarlo a Hitchins”
Consultado por el periodismo sobre su actual estado físico, “Tito” se mostró conforme con haber entrenado en Mendoza durante dos meses, y preguntado sobre si volvería a las “grandes ligas” en referencia a sus peleas en Las Vegas, sin dudarlo dijo “voy a transitar por ese camino y a Hitchins quiero ir a buscarlo”, en referencia a la pelea que perdió por nocaut tecnico en abril del 2024.