(video)Y la Rural llegó a su fin

14 septiembre, 2025 0

Luego de tres jornadas a pleno desarrollo en el predio de Rutas 3 y 228, terminó este domingo la edición 168 de la Exposición de la Sociedad Rural de Tres Arroyos.

Conformidad entre organizadores, expositores y una gran cantidad de público que una vez más dice sí a la unión del campo con la ciudad.

LU 24 llevó todas las alternativas de la muestra, como es habitual para tener a nuestra audiencia y lectores de nuestras redes sociales informada sobre lo que pasó en esta nueva apuesta de la entidad ruralista, que contó con la presencia del ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia, dirigentes zonales y a otros niveles que compartieron y departieron sobre la actualidad que afecta al sector agropecuario.

Hasta el año que viene.

Volver