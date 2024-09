(video)Alerta amarillo por tormentas para el lunes

29 septiembre, 2024 196

El Servicio Meteorológico Nacional informa que en todo el distrito (incluyendo las costas) y al rededores, se esperan tormentas pudiendo ser fuertes, acompañadas por ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante caída de lluvias en períodos cortos de tiempo y ráfagas de viento muy intensas; por horas de la tarde.

Debido a esta alerta amarilla las recomendaciones son las siguientes:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

Ante emergencias comunicarse al 147.

