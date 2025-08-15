(video)Comienza la Fiesta Tradicionalista Amigos y Baguales en San Mayol

15 agosto, 2025 109

La fiesta tradicionalista Amigos y Baguales se realizará este fin de semana en San Mayol, en un predio acondicionado a tal efecto, y para dar testimonio de como avanza la organización de la quinta edición, que comienza este viernes “Pancho” Santarén, desde el móvil satelital de LU 24 dio a conocer aspectos del evento.

“La fiesta se inició en 2019, y luego se paró por la pandemia, somos cuatro amigos que organizamos el evento, en el campo de doma El Palenque, y luego decidimos, a instancia de Luis Prátula, trasladarla acá, junto a la gente del Club 1º de Octubre, está todo listo, es un lugar que tiene magia”.

Sobre el desarrollo de la presente edición, dijo que “nos atrevimos a más, y viendo este feriado laborable, iniciamos el viernes, con jineteada en categoría grupa a las 14:00 luego un campeonato de petisos para los chicos y a las 16:30 hay prueba de riendas para las damas, para los chicos, para los caballos mansos, eso es todo libre”.

A la noche, se armó una carpa en el predio del ferrocarril, “La Ferroviaria”, donde llegará el cantor Bocha Lobosco, que la viene pegando con El Cachamai una cumbia muy campera y de Benito Juárez vienen Los Carrizo yo voy a cantar también y hay un DJ Fiestero”, aseguró.

El sábado, dando continuidad, según explica Santarén, habrá jineteada, prueba de riendas con clasificaciones a Las Flores y a la de El Talar en General Madariaga y una carrera de potros al mediodía que viene un animador que se llama Amílcar Unane, quien es uno de los referentes de las fiestas en redes sociales y un influencer, el Enano Pepo, hará sus destrezas en el campo de jineteadas”.

“Tendremos el sábado la presentación de las tropillas entabladas, un atractivo muy lindo, hay confirmadas entre 15, 20 tropillas y cada una tiene 12 o 13 caballos que van detrás de la yegua madrina, por lo que se van a entreverar unos 150 caballos, esto será el domingo, y a la noche tendremos un encuentro de payadores con Lucas Agüero que viene de La Pampa, Tato Vaquero de Saliquelló, Nano Nelson de Carmen de Areco, el grupo Arrullo de Tres Arroyos, Dani Zelaya de San Mayo, Los Carrizo y el DJ Fiestero”, relató.

“En la jornada de cierre tendremos el almuerzo con sobremesa, la jineteada con caballo elegido y las tres montas especiales con los tres campeones de Jesús María: Romario Arce que viene de Brasil, Luis Prátula que es el campeón nuestro y Alfredo Ramos que viene de La Pampa”, finalizó.

