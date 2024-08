(video)Emiliano Videla invita a la presentación de La Otra Eva en Chaves

9 agosto, 2024 0

El cineasta Emiliano Videla invita, a través de un video, a presenciar la presentación de la película “La Otra Eva”en la sala de la Sociedad Española de Adolfo Gonzales Chaves.

“Este domingo voy a cumplir un sueño, cerrar un círculo que para mí es re importante y que la vida me lo regaló”, dice Videla en el mensaje y agrega “voy a presentar una película llamada “La Otra Eva”, que es una versión poética de la vida de Eva Perón que hice yo junto a algunos actores de Tres Arroyos y de algunos chavenses como Sebastián Mujica, y quiero que me acompañen a ese lugar donde yo miraba mis películas cuando era chico, me acuerdo como si fuera hoy, cuando entraba, luego se apagaba la luz y se tiraban los cartoncitos de maní con chocolate, los que tienen mi edad, se van a acordar”.

“Este domingo voy a presentar la película que hice yo junto a Juan Carlos Caruso, en la ciudad de Tres Arroyos y la quiero compartir con ustedes que son parte de mi vida, así que los espero, el domingo a las 20 horas, , en la Sala del antiguo Cine Coliseo, los espero, acompáñenme en esto”, dice Videla.

Volver