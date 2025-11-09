(video)En bici, de Tres Arroyos a Laprida: el desafío de Marcelo Pais

Marcelo Pais cubrió el trayecto desde nuestra ciudad a Laprida en bicicleta, desafiando al clima este sábado, para llegar a esa ciudad luego de recorrer 130 kilómetros por caminos rurales.

Pais inició su derrotero desde su casa en Brandsen al 600 a las 6 y 20 de este sábado junto a su hijo Adrián, quien lo acompañó hasta Barrow, luego hizo el recorrido hasta De La Garma solo, ahí se sumó un joven que lo siguió hasta la Estancia El Mauleón, y desde allí, nuevamente en soledad hasta arribar a destino.

El tiempo empleado fue de 7 horas y 55 minutos.

