(video)Grupo Sur: se sumaron “Yaya” Rossi, “Ticho” Groenenberg y Werner Nickel

17 mayo, 2025

Este sábado, en Coronel Pringles, se realizó una reunión del Grupo Sur, la cual estuvo liderada por el intendente de ese distrito Lisandro Matzkin y su par de Puan, Diego Reyes.

Asistieron al encuentro los representantes de los distritos de la Sexta Sección electoral con distintas pertenencias partidarias: vecinalismos, PRO, MID, CC, UCR, pero todos con el mismo objetivo seccional y provincial.

Se sumaron en esta instancia Tres Arroyos, además del concejal Carlos Ávila quien ya integraba el grupo, el edil de Juntos Agustín “Yaya” Rossi, el concejal mandato cumplido Enrique “Ticho” Groenenberg y el ex candidato a intendente por el vecinalismo, Werner Nickel, quien renunciara días pasados a la afiliación al partido de calle Dorrego.

La crónica de la reunión indica que participaron, con sus respectivos equipos, estos distritos:

Por Bahia Blanca: los concejales Adrián Jouglard, Fabiola Buosi y Rubén Gómez.

Por Patagones: el ex intendente José Luis Zara y los concejales Jorgelina Castronovo y Diego Stainneker.

Por Coronel Rosales: el Ex Secretario de Salud Carlos Gabbarini y la concejal Andrea Vogel.

Por Tres Arroyos: los concejales Carlos Ávila y Agustín Rossi, el ex precandidato a intendente Werner Nickel y el concejal (MC) Enrique Groenenberg.

Por Daireaux: la concejal María Eugenia Ramírez , el concejal Antonio Urruti y el referente César Sánchez.

Por Adolfo Alsina: el concejal Facundo Montenegro.

Por Adolfo González Chaves: el referente Isaías Sasiain.

Por Benito Juárez: el concejal Silvio Sanso y el ex candidato a intendente Felipe Larralde.

Por Tornquist: el ex precandidato a intendente Leonardo Davis.

Por Coronel Suárez: la presidente del PRO Gabriela Anoll, y los concejales (MC) Javier Roth y Diego Gahan.

Por Villarino: el Concejal (MC) Juan Cruz Vidal.

Por Pellegrini: Gastón La Menza

Por Saavedra: la ex Directora de tercera edad Luciana Carrique y el concejal Marcelo Herrador.

El ex Candidato a Senador provincial, Matías Besada fue uno de los organizadores del encuentro.

Se dialogó sobre el difícil presente de la provincia y de la sección.

La falta de un plan, de un rumbo, de orden, de una mirada destinada a atraer inversiones, a crear empleo, a reducir el gasto público y a la baja de impuestos. Asimismo conversaron sobre la falta de planificación productiva y lamentable estado de las rutas de la región.

Todos coincidieron en la importancia de derrotar al kirchnerismo y poner a la provincia en el lugar que corresponde.

