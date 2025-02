(video)Habrá un Morante en “Las 24”, con la tradicional Ford A 1938

En la edición 63ª de las 24 horas de la Corvina Negra, finalmente habrá un Morante concursando, y regresa a Claromecó la Ford A 1938, de la mano de César, el hijo de José Luis, el ícono suarense que durante 38 años llegó en esa camioneta en una travesía de unos 250 kilómetros para decir “presente”.

César paró en Tres Arroyos y pasó por los estudios de LU 24 en su trayecto desde Coronel Suárez, y describió:

“Salimos a las seis y cuarto de la mañana, vamos pendientes que no falle nada, que cargue el dínamo, pero venimos a unos 35 kilómetros por hora, y desde Tres Arroyos hasta el pescado la ponemos a 50, y después bajamos otra vez, respetando las velocidades”.

Yo vengo desde el año 85 al concurso, me traía mi finada madre desde la panza, voy a participar del concurso, ya he participado anteriormente, aunque no he sacado nada”, dijo César, quien viaja con su señora Silvana y su hija más chica, Jazmín, dijo que van a estar “cerca del Pozo de Alonso, vamos a tratar de mantener esa trayectoria, vamos a encarnar con chipirón y anchoíta”.

Papá siempre escucha la radio, y en estas fechas se le cae el alma por no poder estar”, dijo y saludó “a toda la gente que me ayuda con la Ford A, a mis suegros Olga y Horacio que viven en Huanguelén y a todos mis hermanos, a la gente de Tres Arroyos, a la gente de Claromecó y a la gente del Club Cazadores”.

La travesía, luego del paso por Tres Arroyos insumió unas dos horas y media más hasta llegar a Claromecó. En el final de la nota, relató que “no fue fácil pedirle la Ford A, costó porque es muy “mezquino” pero finalmente papá me la prestó, yo hablé con mi hermana y finalmente dijo “sí”.





