(video)Importante inversión millonaria para el Ente Vial: presentaron camión y carretón

Importante inversión millonaria para el Ente Vial: presentaron camión y carretón

Con una inversión de más de 200 millones de pesos, el Ente Vial junto al municipio presentaron un nuevo camión y el carretón para transportar al topador que posee la entidad, destinados al mantenimiento de caminos rurales de la red vial del distrito.

Dam y los detalles de la inversión

José Dam, integrante de la Comisión Vial, hizo referencia a la presentación del camión, que tuvo un costo de 136 millones y el carretón, que costó 92 millones, tal como había anticipado a LU 24, y sostuvo que “el carretón es para 40 toneladas que es el peso casi del topador, viene homologado para soportar ese peso; contamos con 3 carretones más para llevar la maquinaria, y la inversión fue de más de doscientos millones de pesos”.

Respecto a la flota con la que cuentan, dijo que hay 10 motoniveladoras, un topador, 7 camiones, 2 palas y camionetas varias”.

Juan Elgart: “es importante el contacto con los productores”

El titular del Ente, Juan Elgart, afirmó que el carretón “está homologado para transpotar el peso de 40 toneladas y es necesario para el traslado del topador cuando se realizan tareas mayores como para bajar lomas”.

También destacó la presencia de los productores y de que integran la Comisión Vial y el continuo contacto que tienen con los mismos.

Pablo Garate: “somos un equipo que trabaja con buenos resultados”

El intendente Pablo Garate dijo a su turno que “esto es parte de lo que venimos diciendo desde el principio, de darle continuidad al trabajo, somos un equipo que muestra un poco los resultados que son estos, obviamente llegamos a fin de año y empezamos a hacer un balance, y el balance en este año es positivo, a pesar que hemos tenido un año complejo en materia de lluvia, hemos soportado 200 mm más pero hemos podido mantener los caminos, la vial se va renovando y estamos pensando en nuevas inversiones, es una política pública conjunta entre el municipio, los productores y la producción, seguimos trabajando en conjunto, y los resultados son buenos, hay continuidad, nos ponemos de acuerdo, desde el primer día”.

“Soy simplemente el heredero de una política pública, con una tasa vial muy razonable, y los caminos rurales son ejemplo en toda la Provincia, es un buen proyecto que sigue caminando a pesar del conflicto económico que afecta a todos, es redondo y hoy en el marco del balance del año presentamos este nuevo camión y el carretón”.

Poggi sigue en la Comisión Vial

“Quien fuera titular del organismo hasta hace poco tiempo Héctor Poggi, dijo que continuará en la Comisión Vial : “me lo pidió Pablo y le dije que sí, porque creo que esto va encaminado”.

