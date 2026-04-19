(audio y video)La Feria de Abril del Club Español, el evento que se transformó en un clásico

19 abril, 2026 365

Este domingo se llevó adelante la undécima edición de la Feria de Abril que organiza el Club Español de Tres Arroyos, en la Plaza España.

Ya convertido en un clásico, este evento es esperado por quienes sienten el verdadero afecto por la Madre Patria, sean o no descendientes de quienes migraron hacia Argentina.

Se busca, al igual que en la Feria que se realiza en Sevilla, trasladar el espíritu festivo hacia quienes disfrutan de canciones y bailes en el centro del paseo público tresarroyense, donde se monta un virtual escenario para dar paso a las sevillanas y a las interpretaciones musicales, que en este caso estuvieron a cargo de los cuerpos de baile del Club, junto al grupo de pequeños que acompañaron con su presencia y sumaron además a los cantantes Mariela Schroh y Carlos Martínez.

Por la mañana, se instalaron los puestos de emprendedores y artesanos y se inició la faz gastronómica con especialidades como la tradicional paella, distintos tipos de sandwichs preparados por el Chef Santiago Rosotti, quien aportó también exquisiteces dulces para acompañar la tarde.

El espectáculo central se inició con el ingreso de la Guardia Real del Club Español por uno de los accesos a la Plaza junto a las abanderadas, jinetes y carruajes.

A su turno fueron pasando los diferentes grupos que deleitaron con sus bailes a los presentes, y se escucharon las voces de Schroh y Martínez para completar la jornada.

El intendente Pablo Garate destacó el trabajo de la Comisión Directiva del Club y el esfuerzo en la organización; mencionando, además, el apoyo municipal a este tipo de emprendimientos en beneficio de toda la comunidad.

Habrá que esperar un año para reeditarla, pero la Feria de Abril, y la institución, merecen esa espera.

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