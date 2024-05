(video)Moller cruzó a Tornini: “Se ve un in crescendo paulatino en el grado de violencia”

10 mayo, 2024

El concejal de la Libertad Avanza, Gustavo Moller, salió al cruce del director de Políticas para la Juventud, Julián Tornini, quien lo acusó de presentar “nada más que proyectos hiperfalopas”.

El libertario también utilizó Instagram para responder “los dichos agraviantes y gratuitos de un funcionario de cuarta línea de la administración municipal”.

“Se ve un in crescendo paulatino en el grado de violencia al punto que la misma estructura municipal no garantiza actualmente la integridad de los despachos. De intervenir la puerta a ingresar al interior hay un límite hoy muy fino. Y de ahí a la agresión personal y física un límite menor aún”, sostuvo en un reel.

“Por supuesto voy a tomar y pagar medidas extra de protección en el ámbito legislativo dada la ausencia de seguridad pública en ese ámbito de trabajo”, remarcó.

“También el funcionario minimiza despectivamente la cuestión de adicciones que, lamentablemente causa estragos en muchas familias tresarroyenses. Recordemos que no existen en la ciudad lugares de internación y recuperación salvo algún plan de estabilización mental en el área hospitalaria”, añadió el edil.

“Con respecto a que no sé usar una computadora debo decir que el aparato del despacho es paupérrimo, extremadamente lento, al punto que debo recurrir con frecuencia a la Secretaría para imprimir las órdenes del día de las comisiones. No soy hacker eso seguro, me desempeño con las limitaciones razonables de quienes trabajan con informática sin tener formación especial. Opero búsqueda, Word etc. lo normal para cualquier persona familiarizado con la herramienta”, indicó sobre lo expresado por Tornini.

Además, denunció que “un comerciante que acompañó activamente a nuestro movimiento en la campaña del año 2021 recibió en poco tiempo las inspecciones que no recibió en la totalidad de vida del negocio. El poder de venganza o amedrentamiento que un funcionario puede desplegar sobre un ciudadano común es monstruoso”.

“De todos modos el mensaje que quiero brindar es de esperanza porque nadie podrá detener el cambio que Argentina reclama. No existe política de la vieja, de la sucia que va a contar nuevamente con la anuencia de la comunidad sino que merecerá el desprecio de la ciudadanía. Sigan así que nosotros vamos bien y mejor cada día”, finalizó.

El mensaje publicado en redes sociales

Contra los concejales de UP

Además, desde LLA se comunicaron con LU 24 y consideraron que los dichos de Tornini estuvieron “fuera de lugar”: “Como si los concejales de Unión por la Patria no presentarán proyectos que no tienen importancia para la ciudad cuando presentan repudio a dichos y cuestiones a nivel nacional”.

En este sentido, enviaron fotografías del Orden del Día correspondiente a la sesión del 18 de abril de este año.

