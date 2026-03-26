(video)Neostone Tres Arroyos abrió en 25 de Mayo 365

26 marzo, 2026 5

En una apuesta muy importante, en 25 de Mayo 365, se inauguró un nuevo local destinado a la comercialización de muebles de cocina, Neostone Tres Arroyos , cuyos titulares son Adriel y Agustin Sorgue y Leonel Berardozzi.

LU 24 dialogó con Adriel, que junto a Leonel ya hace tiempo están desarrollando la actividad, y ahora decidieron apostar con la apertura de un local donde se pueda exhibir el producto y que se observe la calidad; dijo que “era un sueño abrir al público y hoy se concretó.

“Hemos realizado obras en algunas ciudades vecinas con el apoyo de arquitectos y amigos lo que pretendemos que las obras se realicen y queden una cocina funcional donde nosotros le agregamos diseño y presentación tratamos de estar en la obras con los clientes y acompañar el desarrollo de la misma”,dijo.

“Fue una apuesta fuerte económica: refaccionamos y por eso tratamos de dejar el local hermoseado; en esta dirección siempre hubo una mueblería”, afirmó.

Los pueden contactar por Instagram en @neostonetresarroyos y por teléfono al 2983-5415252.

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