(video)Olimpo impuso el nombre de sus fundadores a la sede social

22 mayo, 2026 0

Este viernes, en el marco de los festejos de su 80º Aniversario, en la sede de calle Alberdi, Sportivo Olimpo impuso el nombre de Alberto Porzio, Roberto García y Armando Sabatini.

También fue denominado “Hugo Pizarro” al Salón de Eventos de la entidad, lugar donde luego se compartió una cena con invitados, socios y medios de la prensa local.

En una breve alocución, el presidente aurinegro, Juan José Etcheto, hizo referencia a la trayectoria alcanzada por el club en estos 80 años a la vez que se refirió a las personalidades de sus fundadores que dieron inicio a la historia actual, y de Hugo Pizarro.

Las actividades se extenderán hasta el domingo de la próxima semana, oportunidad en la que el club jugará de local frente a Once Corazones, se inaugurará un nuevo mástil y se nombrará a las plateas del complejo en memoria del histórico dirigente Hugo Vázquez.

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