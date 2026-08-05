(video)Positiva reunión de la Cámara Económica con comerciantes y prestadores de servicios

5 agosto, 2026 26

Tal como estaba anunciado, este miércoles, en el auditorio de la Cámara Económica de Tres Arroyos se realizó una charla abierta para comerciantes y prestadores de servicios, con una muy buena convocatoria.

En la oportunidad se dieron diversos debates, centrados en la apertura que la Cámara que preside Bruno Chiquette brinda hacia el sector involucrado, para poder interactuar entre ellos y el municipio.

Se aclaró debidamente que la entidad empresaria no puede hacer nada respecto a las ventas clandestinas, algo que la mayoría reclama, a lo que se sumaron por parte de los asistentes, ponencias sobre los altos costos fijos que deben afrontar día a día.

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