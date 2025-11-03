(videos) A pura fiesta: CORDIC realizó la Cena de Fin de Año

Se llevó a cabo el pasado sábado la Cena y Baile de Fin de Año de CORDIC, la tradicional entidad tresarroyense, en el Centro de Jubilados y Pensionados.

Hubo una muy buena respuesta de quienes concurrieron a compartir esta especial noche, con excelente gastronomía, y la animación de Carmen Menna.

La Comisión Directiva dirigió un mensaje a los asistentes, en el marco del 60 Aniversario que CORDIC cumplió en el mes de agosto. Estaban presentes dos de sus fundadoras.

