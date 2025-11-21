(videos)Básquet: El Globo, viento arriba: Campeón del Clausura

21 noviembre, 2025 729

Huracán se quedó con el título de campeón del Clausura al ganarle sin atenuantes a Quilmes en dos juegos; en el segundo partido disputado en la noche del jueves, el triunfo fue 83 a 68.

En el desarrollo del partido fue el cervecero quien comenzó mejor, con un muy buen trabajo de Perticarari y Muñoz para sacar en la primer mitad del primer cuarto 11 puntos de diferencia.

Huracán no encontraba el conductor hasta que ingreso Pedro y con un traslado ordenado fue llevando el equipo a un término de tres puntos abajo.

El segundo cuarto la rotación a Ipucha no le dio resultado y el Globo con Falcone y Bayúgar en el goleo y una marca más agresiva logró finalizar el primer tiempo 10 puntos arriba.

El tercer parcial fue lo mejor, porque en Quilmes a los ya apuntados y la ayuda de Lofrano convirtiendo desde el perímetro se hizo un juego de ida y vuelta con el albo arriba por 7 puntos, que supo y pudo aguantar la diferencia hasta la mitad del parcial, donde el cervecero perdió la línea y a pesar de la levantada de Pérez Vázquez no le alcanzó para revertir el resultado.

Quilmes (68 ) Facundo Fransen, Perticarari 16, Muñoz 16 , Lofrano 12, Perez Vazquez 13 (fi)Balbuena 5, Baccey. Marcos Fransen 6.

D.T. Martin Ipucha. De 23 tiros libres encestó 19.

Huracán (83) Otero 14, Agustín Bayúgar 9, Falcone 28, Iraola 14, Mortensen 5 (fi) Pedro 7, Morán 6, Locatelli 1. D.T. Damián Beitía. D 30 tiros libres encestó 20.

Parciales

Quilmes 20 Huracán 17, 33 – 43, 54 – 61, 68 – 83.

Árbitros

Rodrigo García, Marcos García y Sebastián Ebbens.

