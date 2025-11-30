(videos) Basquet local: Costa Sud semifinalista

Este domingo Costa Sud venció Argentino Junior y se clasificó a las semifinales de los Play off del Torneo de Básquet de Primera División.

Resultado:

Costa Sud 94 -Argentino Junior 65

Parciales:Costa Sud 22- Argentino Junior 20,49-38 y 69-49.

Goleadores: Pablo Rodríguez de Costa Sud 16 y Tomas Frapiccini de Argentino, 21.

Las semis, martes y miércoles a las 21:00

Las semifinales, que serán al mejor de tres partidos comienzan este martes a las 21:00 con Quilmes – Alumni y continúan el miércoles en el mismo horario con el clàsico Huracán – Costa Sud.

Las revanchas se juegan la semana próxima.

