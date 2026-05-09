Claromecó: El mar golpea los saltos de piedra y se lleva estructura en Dunamar (audio-videos)

9 mayo, 2026 1.057

En medio de la ciclogénesis que se desarrolla desde el jueves en la costa atlántica, este sábado pudo observarse un notable avance del mar en Claromecó, y se aprecia que llegó hasta la zona del camino costero que lleva a los saltos de piedra, con fuerte ímpetu sobrepasando la línea de costa entre el Pozo de Alonso y la Virgencita.

En otros sectores, según pudo saber LU 24, se detecta también la crecida, como en Dunamar donde el embate de las olas nuevamente se llevó parte de la estructura de los baños públicos, y por la acción del viento se vio dificultada la comunicación debido a daños en una torre de Movistar.

“Una muerte anunciada”

El director del Ente Descentralizado, Nicolás Felipe, dijo a LU 24 que “los paradores Kuyem y Posta del Faro han sufrido alguna roturas y lo de los baños públicos era como una muerte anunciada, ya que lo venían golpeando otros temporales. No obstante, por la Ciclogénesis, venimos bastante bien, los puestos de Guardavidas vienen zafando”.

“Estamos esperando que baje el mar, mientras está así de alto no se puede hacer nada. Ha sacado muchos animales y viene muy cargado el arroyo”, añadió.

Desmoronamientos

El funcionario solicitó circular con precaución, mantenerse alejados de la zona costera y tratar de no salir de los hogares. “Tenemos problemas con desmoronamientos en Dunamar: está muy complejo y peligroso”, advirtió.







Fotos y videos: Gentileza Mabel y Alfredo Piloni

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