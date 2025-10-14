(videos) Defendamos la historia ferroviaria de Tres Arroyos. Hay que cuidar el patrimonio. Que no se lo lleven

En los últimos días comenzaron a conocerse resoluciones del Gobierno Nacional en pos de recuperar bienes de su patrimonio, oportunamente concedidos, tal el caso de espacios ferroviarios administrados hoy por concesión a importantes firmas de explotación ferroviarias que han sido notificadas que deben restituir tierras y lo edificado sobre ellas en espacios sobre los cuales les cedieron derechos, quedando solo con la explotación de las vías.

Se supo de lo ocurrido en Barrow, Benito Juárez y Daireaux.

La faena sigue y la Nación indiscutiblemente tiene derechos sobre ello.

Sería interesante preservar lo nuestro antes que siga el avance. Han sido muchos años en que desde la Municipalidad, los bienes ferroviarios han sido conservados, preservados, mejorados y cuidados como patrimonio propio. Por ello no sería descabellado una avanzada para dirimir la cuestión antes que las medidas sean otras, que si apelamos al sentido común y la coherencia, sería una herejía sacrificar esos bienes.

Son siete las manzanas de Tres Arroyos ubicadas entre las avenidas Ituzaingó y del Trabajador, desde Pasaje Volponi y Castelli.

LO QUE EN ESOS LUGARES HAY HOY

En esas siete manzanas, hay hoy, entre otras cosas:

Un local de comidas rápidas.

Varias viviendas que oportunamente se asignaron a ex empleados ferroviarios.

La sede de la Fiesta del Trigo.

El Centro Cultural La Estación en lo que era la gaantigua estación ferroviaria más la casa del jefe.

El galpón de encomiedas.

La pisa de skaite.

El Consorcio Pavimentador.

El escenario y plateas de la Fiesta Provincial del Trigo.

Madre Tierra.

Una planta de acopio de fertilizantes muy grande.

El galpón de máquinas. Ahora en un proyecto gastronómico.

El plato girador de locomotoras.

Un cuerpo de baños públicos.

Una locomotora antigua hecha museo.

El denominado Patio de Tierra, de concentraciones gastronómicas móviles.

Son innumerables las razones por las cuales luchar. Y entendemos justas. Muy justas

