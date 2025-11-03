(videos) Deplorable estado del paso a nivel sobre R228 y pasto en banquinas de la 73. Gestiones ante Vialidad Nacional y Provincial

El Intendente Pablo Garate confirmó a LU24 que es inminente la firma de convenios con Vialidad Nacional y Provincial para resolver dos cuestiones altamente reclamadas por la sociedad.

En primer lugar proponen a Vialidad Nacional hacer la reparación integral de la Ruta 228 en el paso a nivel existente en el circuito urbano cercano al Hospital Pirovano.

El estado del lugar es deplorable y requiere un trabajo profundo y definitivo, para lo cual se convendrán las condiciones con Vialildad.

A ello se sumará el mantenimiento de las banquinas de la Ruta Provinial 73 entre la Rotonda del Pescado y Claromecó. Hoy hay lugares en que las malezas tienen un metro de alto, llegando al nivel de los carteles indicadores.

Garate dijo que está todo en trámite y esperan pronta resolución.

