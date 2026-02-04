(videos) El regreso: “El Pancho” Santarén condujo “Folklore en los Tres Arroyos”

El ganador del Pre-Cosquín, Francisco “El Pancho” Santarén condujo nuevamente este miércoles, en los estudios de LU 24 “Folklore en los Tres Arroyos”, el tradicional programa que nuestra emisora difunde desde las 17:30 a las 19:00 de lunes a viernes.

Todavía emocionado por el gran recibimiento que le brindo la comunidad tresarroyense este martes al arribar nuevamente a la ciudad, interpretó en vivo, guitarra en mano, y con el banquito que perdió y fue recuperado en la plaza Próspero Molina, el estilo “La Mariposa”, de Gardel y Razzano, el primer tema con el que subió al Atahualpa Yupanqui para concursar, y otros de su repertorio.

