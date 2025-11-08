(videos) Emotiva inauguración de “Los ángeles de Mónica”

Este sábado, quedó inaugurado el comedor ubicado en calle Godoy Cruz 248, “Los Ángeles de Mónica”, en una ceremonia muy emotiva , ya que fue construído en memoria de Mónica Mendaña, vecina y manzanera del Barrio Santa Teresita, el que se encuentra a cargo de Mariano Salomón y Carla Chifaroni, construido en adyacencias de su casa.

El comedor brindará la asistencia alimentaria con una merienda tres veces por semana, por el momento y se gestiona la entrega de alimentos una vez por mes.

El festejo, reducido por el mal clima imperante de este sábado, se trasladó a la “canchita” ubicada frente al domicilio, un terreno cedido por un vecino que fue nivelado por Salomón y otros integrantes de la barriada ya alambrado y a la espera de amurar los arcos, para convertirlo en un sitio de práctica que espera los goles de los pibes del barrio.

https://youtube.com/shorts/Fm-A_phzmmE?si=H6tp038K1-ZhIF4h



