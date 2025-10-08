(videos)Final del Año: Ciclista le ganó a Boca el primer chico

Este miércoles, en Chaves, Huracán Ciclista venció a Boca Junior 1a 0 en el primer partido por la Final del Año del fútbol de Primera División, que organiza la Liga Regional Tresarroyense.

Formaciones:

Huracán Ciclista (1): Reynaud, Villanueva, Duharte y Santiago Ontivero, Tavieres, Gómez, Arias y Rodríguez, Astudillo, Augusto Ontivero y Octavio Retamoso.

DT: Juan Carlos Bermegui.Gol: Retamoso.

Cambios: Agustín Paradisi por Astudillo, Tosso por Augusto Ontivero y Britos por Villanueva.

Boca Juniors (0): Anta, Velázquez, Macías, Ruscheti y Aja, Chico, Mohuapé, Joaquín Sánchez, San Román, Armesto y Franco Martínez.

DT: Roberto Reino.

Cambios: Lizarazu x Armesto, Del Rio x Aja y Gargaglione x San Román.

Incidencias: Expulsados Mohuapé y Chico en Boca Junior.

Árbitro: Maite Otaegui.

La revancha se juega el domingo 12 en la cancha de Boca Junior, y en caso de haber empate en puntos, se jugará un tercer partido en cancha neutral.

