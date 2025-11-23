(videos) Final del Año: Claromecó y San Martin igualaron. Hay tercer partido definitorio

En una tarde de domingo soleada y con gran marco de público, el Balneario Claromecó se puso el traje de Final para recibir al Recre contra el Santo Chavense.

El encuentro, fue intenso y decretó una igualdad 1-1. Este resultado, decreta que habrá tercer partido para definir el campeón y el primer ascenso a la Primera División.

Síntesis:

Claromecó (1): Federico Lamotte, Gaspar Saint Martin, Luis Wehrhahne, Nahuel Montero, Ramiro Escurra, Yoel Sosa, Agustín Bolado, Claudio Navarrete, Darío Pego, Santiago Daria y Fantino Peralta.

DT: Omar Fernández.

San Martin (1): Dylan Milano, Enzo Vissani, Iván Bonini, Pablo Arévalo, Leandro Mozo, Benjamín Osses, Blas Piscicelli, Santiago Schifini, Patricio Rodríguez, Lautaro Gonzales y Cristian Varas.

DT: Maximiliano Siervo.

Goles: en el primer tiempo abrió el marcador, Santiago Schifini para San Martin. En el segundo tiempo, Darío Pego -de penal- igualó para Claromecó.

Cambios: en Claromecó, Trybuchowicz x Montero – Bancur x Escurra – Pose x Peralta y Yané x Bolado. En San Martín, Calvo x Piscicelli – Díaz x Varas – Dávila x Schifini y B. Díaz x Gonzales.

Incidencias: fue expulsado, Darío Pego en Claromecó.

Arbitro: Emanuel Paguegui.

