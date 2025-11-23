(videos) Final del Año: Claromecó y San Martin igualaron. Hay tercer partido definitorio
En una tarde de domingo soleada y con gran marco de público, el Balneario Claromecó se puso el traje de Final para recibir al Recre contra el Santo Chavense.
El encuentro, fue intenso y decretó una igualdad 1-1. Este resultado, decreta que habrá tercer partido para definir el campeón y el primer ascenso a la Primera División.
Síntesis:
Claromecó (1): Federico Lamotte, Gaspar Saint Martin, Luis Wehrhahne, Nahuel Montero, Ramiro Escurra, Yoel Sosa, Agustín Bolado, Claudio Navarrete, Darío Pego, Santiago Daria y Fantino Peralta.
DT: Omar Fernández.
San Martin (1): Dylan Milano, Enzo Vissani, Iván Bonini, Pablo Arévalo, Leandro Mozo, Benjamín Osses, Blas Piscicelli, Santiago Schifini, Patricio Rodríguez, Lautaro Gonzales y Cristian Varas.
DT: Maximiliano Siervo.
Goles: en el primer tiempo abrió el marcador, Santiago Schifini para San Martin. En el segundo tiempo, Darío Pego -de penal- igualó para Claromecó.
Cambios: en Claromecó, Trybuchowicz x Montero – Bancur x Escurra – Pose x Peralta y Yané x Bolado. En San Martín, Calvo x Piscicelli – Díaz x Varas – Dávila x Schifini y B. Díaz x Gonzales.
Incidencias: fue expulsado, Darío Pego en Claromecó.
Arbitro: Emanuel Paguegui.