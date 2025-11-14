(videos) Fútbol de Primera: El Nacional venció a Villa en el clásico

14 noviembre, 2025 79

Este viernes en el Catale El Nacional ganó el clásico de barrio ante Villa del Parque por 3-0.

Con este encuentro se inició la 4ª fecha del Torneo Carlos Mastrángelo de Fútbol de Primera División.

Resultado:

El Nacional 3 –Villa del Parque 0

Goles: Gutiérrez, Cotta e Irastorza (en contra)

La fecha se cierra este sábado con los encuentros entre Colegiales-Once Corazones en el Zubiri a partir de las 14:00. A las 17:00 jugarán Boca-Olimpo en el estadio Xeneize.

Libre: Huracán

Volver