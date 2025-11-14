(videos) Fútbol de Primera: El Nacional venció a Villa en el clásico
Este viernes en el Catale El Nacional ganó el clásico de barrio ante Villa del Parque por 3-0.
Con este encuentro se inició la 4ª fecha del Torneo Carlos Mastrángelo de Fútbol de Primera División.
Resultado:
El Nacional 3 –Villa del Parque 0
Goles: Gutiérrez, Cotta e Irastorza (en contra)
La fecha se cierra este sábado con los encuentros entre Colegiales-Once Corazones en el Zubiri a partir de las 14:00. A las 17:00 jugarán Boca-Olimpo en el estadio Xeneize.
Libre: Huracán