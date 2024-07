(videos)Fútbol de Primera: En el final del Apertura ganaron Huracán, Echegoyen y Quilmes

21 julio, 2024 150

Este domingo finalizó el Torneo Apertura del fútbol de Primera División. En la última fecha ganaron Huracán, Recreativo Echegoyen y Quilmes.

Resultados:

Boca Juniors 0 – Huracán Ciclista 0

El campeón empató con Boca Junior y mantuvo el invicto.

Tercera: Boca Juniors 2 – Huracán Ciclista 2.

Huracán 2 – Agrario 0

En el Bottino, Huracán recibió Agrario de De La Garma y lo venció por 2 a 0.

Goles: Bustos y Carrozzi – arquero de Agrario – en contra de su valla.

Tercera: Huracán 2 – Agrario 1.

Quilmes 2- Olimpo 1

En el complejo, Quilmes logró un triunfo muy importante al vencer a Olimpo 2 a 1

Goles: Franco Gutiérrez los dos de Quilmes de penal y San Martín para Olimpo.

Tercera: Quilmes 0 – Olimpo 2.

Recreativo Claromecó 1 – Recreativo Echegoyen 2

Recreativo Echegoyen, de visitante y en el clásico en Claromecó, se llevó 3 puntos de oro al vencer a Recreativo por 2 a 1.

Goles: Mink de penal y Gerónimo para Echegoyen y Peralta para Claromecó.

Incidencias: expulsado, en Echegoyen, Juárez.

Tercera: Recreativo Echegoyen 0 – Recreativo Claromecó 3.

Deportivo Independencia 2 – Colegiales 2

En Chaves, Colegiales y Deportivo Independencia no se sacaron ventaja y empataron 2 a 2.

Goles: para el Ventarrón, Retamoso y Quiroga y para el Escolar, Tublu y Mignini.

Tercera: Deportivo Independencia 2 – Colegiales 2.

Once Corazones 2- El Nacional 2

En Indio Rico, Once Corazones no pudo con El Nacional y empató 2 a 2.

Goles: Leo Rivera (2) para los locales, y Henríquez de penal y Zaragoza para el Decano.

Tercera: Once Corazones 1 – El Nacional 0.

Posiciones Primera:

Huracán Ciclista 23 (Campeón invicto)

Huracán 21

Once Corazones 19

El Nacional 18

Recreativo Echegoyen 14

Colegiales 13

Quilmes 13

Boca Juniors 13

Deportivo Independencia 13

Olimpo 12

Recreativo Claromecó 11

Agrario 8

Posiciones Tercera:

Agrario 21

Huracán 20

Colegiales 18

Boca Juniors 18

Deportivo Independencia 15

Olimpo 15

Once Corazones 14

El Nacional 13

Huracán Ciclista 13

Recreativo Echegoyen 12

Quilmes 12

Recreativo Claromecó 5

Promedios:

Huracán 2,000

H. Ciclista 1,644

El Nacional 1,525

Independencia 1,543

Once Corazones 1,355

Agrario 1,314

Quilmes 1,305

Olimpo 1,305

Boca Juniors 1 288

Colegiales 1,220

Echegoyen 1,220

Claromecó 1,000

Próxima fecha (Primera del Clausura)

Boca Juniors – El Nacional

Quilmes – Agrario

Huracán- colegiales

Recreativo Echegoyen -Huracán Ciclista

Once Corazones – Olimpo

Deportivo Independencia – Recreativo Claromecó

