(videos) Fútbol Femenino: triunfo de Argentino Junior y goleadas de Ciclista e Independencia

23 noviembre, 2025 0

Durante la mañana y tarde de este domingo, se completó la 11ª y última fecha de la Fase Regular del Clausura Femenino.

Recordemos que, entre viernes y sábado, jugaron: Huracán 3 vs Villa del Parque 0 y Garmense 3 vs Agrario 0.

Síntesis del domingo:

Argentino Junior (2) vs El Nacional (1):

Las Bichitas, se quedaron con otra victoria para cerrar la Fase Regular de gran manera. Los goles fueron de: Yanina Ibarlucia y Karen Iñigo, para las Decanas anotó Florencia San Román.

Independencia (8) vs Olimpo (1):

Con 4 goles de Daiana Acosta, 2 de Delfina Piovani y uno de Luciana Farina – Jazmín Villar, las Ventarronas vapulearon a Olimpo. Para las Aurinegras, anotó Nair Perotti.

Central (0) vs Huracán Ciclista (9):

Las Globitas, lograron la épica y llevan el pase a definición en cancha neutral ante Villa del Parque. Celeste Baldovino, con 5 goles, Romina Alzua, Celina Gutiérrez, Betiana Brunero y Amalia Neyertz fueron las autoras de los goles.

Posiciones del Torneo Clausura:

¡FINAL DE LA FASE REGULAR Y VILLA DEL PARQUE Y HURACÁN CICLISTA DEFINIRÁN AL ÚLTIMO CLASIFICADO! Las Globitas chavenses, con su victoria y los goles convertidos, lograron igualar en todo a Villa y jugarán un duelo único en cancha neutra. En la parte alta, Huracán se aseguró el 1º tras ganar y gracias a la caída de El Nacional.

Huracán 26

El Nacional 23

Colegiales 22

Independencia 21

Garmense 20

Argentino Junior 18

Olimpo 11

Villa del Parque 7

Huracán Ciclista 7

Agrario 2

Central 1

