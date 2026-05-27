(videos) Julio César Scarabotti, a la final de ganadores en “Bienvenidos a ganar”

27 mayo, 2026 536

El cantante tresarroyense y ex integrante del staff de LU 24, Julio César Scarabotti se presentó en el programa de Canal 9 “Bienvenidos a ganar” este miércoles.

Interpretó “Un año más” de José Vélez y luego en la definición con otro concursante, la figura que se encuentra en “el diamante” dictaminó su pase a la final.

Cantó otro tema, esta vez “Ojalá que no puedas” de Cacho Castaña, clasificando para una nueva final de ganadores, por lo que deberá estar nuevamente en Buenos Aires la semana próxima, para grabar el programa, del cual se informará posteriormente su fecha de salida al aire.

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