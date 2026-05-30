(videos) La poda y el resurgimiento de Colón iluminada de noche

30 mayo, 2026 0

Hay veces que el alumbrado público realza el perfil de determinado lugar de la ciudad. Tres Arroyos con el tiempo ha invertido mucho dinero para que sus calles estén iluminadas, inclusive con las dobles columnas que mejoran la visibilidad en las veredas y ello contribuye a hasta “levantar el ánimo” a algunos comerciantes y prestadores de servicio, hoy con sus economías alicaídas.

La polémica desatada con la poda de ramas de los árboles de la calle Colón, desde su inicio hasta el 500, con opiniones variadas en cuanto a la preferencia de la gente, ahora podemos agregar otro ingrediente: si la cuestión se sigue cuidando y se logra que las copas de los árboles superen las luminarias (Recoleta en Bs. As. con añejos olmos) el paisaje nocturno es otro, como el que se observa hoy.

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