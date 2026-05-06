(videos) Llovieron 50 mm. en una hora y media en Tres Arroyos

6 mayo, 2026 1.103

Como se había anunciado y en un alerta a corto plazo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional que manifestaba intensas tormentas entre las 10:00 y las 11:00, cayeron 50 milímetros entre las 10:45 y las 12:15.

La lluvia anegó las calles, y la Avenida Belgrano, frente a LU 24 fue un río para el tránsito vehicular.

Se encuentra vigente la alerta naranja para toda la Provincia, que puede ocasionar lluvias intensas en cortos períodos acompañada por ráfagas de viento del este, que esta mañana alcanzaron los 48 km/h.

El meteoro requirió también llamadas de los vecinos al Cuartel de Bomberos, ante el ingreso de agua a viviendas y comercios.

Volver