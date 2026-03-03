(videos) Los preparativos para la Fiesta del Trigo en fotos y videos

3 marzo, 2026 0

La cuenta regresiva para una nueva Fiesta Provincial del Trigo esta llegando a su fin y todo esta comenzando a quedar listo para que, desde el jueves hasta el domingo inclusive poder albergar a las miles de personas que recorrerán el predio para poder disfrutar de todo lo que propone esta fiesta popular.

Los fogones ya comienzan a quedar listos, al igual que el predio y también los vendedores ambulantes que estarán sobre Avenida del Trabajador y quienes han llegado de manera multitudinaria.

Volver