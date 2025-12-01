(videos)Patinadoras de Olimpo subcampeonas en Mar del Plata

El último sábado, patinadoras del club Sportivo Olimpo participaron del show de fin de año de la asociación Marplatense, compitiendo con coreografías grupales y obteniendo una copa por el segundo lugar logrado.

Además, Lola Olivera fue 1ª; Tiara Moreno 2ª, Sofía Ferretti, 7ª y 2ª, Zahira Constantino 3ª, Magalí Laborde 1ª y Ema Martínez, 2ª, cada una en su categoría.

Desde la entidad comunican que “ para celebrar vamos a salir en caravana a las 20:30 de este lunes, desde la Rural hacia el centro, por Avenida Belgrano y doblando en calle Colón, acompañándonos amigos, familiares y todos aquellos que compartan nuestra alegría”.

